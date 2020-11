Vídeo: Mion revela novidades para formação da roça em 'A Fazenda'

O apresentador Marcos Mion anunciou nesta segunda-feira (16) as novidades da formação da próxima roça que começa amanhã e vai surpreender os peões.

Mion explicou que o dono do 'Poder da Chama Vermelha' vai indicar o quarto roceiro e vai escolher esse roceiro entre os peões da sede. E que ainda será realizada a dinâmica do "resta um". Em seguida, o apresentador falou que terão 5 banquinhos na formação da berlinda.

Ele também contou ainda que, diferente do que o regulamento do programa indicava, desta vez o peão mais votado pela casa não vai puxar um peão da baia pra roça. Em compensação, as 2 pessoas mais votadas pela casa vão automaticamente para a zona de risco.