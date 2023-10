Vídeo: Black detona Cariúcha: 'Está dando o prêmio para o Lucas'

Black ainda disse que o fato de Galisteu ter se posicionado aos peões sobre as falas a respeito do cuspe em Rachel pioram a situação da peoa. "Estão dando o prêmio na mão do menino com duas semanas de programa. Quer macetar? Maceta, mas vai prejudicar a gente que fica três meses aqui com o prêmio já definido. Vou ficar aqui fazendo o que?".

O ex-BBB Cezar Black detonou Cariúcha para os colegas de confinamento Alicia, Jenny e Simioni. Ele disse que as recentes atitudes da peoa dão o prêmio do reality "nas mãos" de Lucas.

. @cezarblackk faz leitura do discurso de @GalisteuOficial : "só não enxerga quem não quer ver" Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/yMoh2fdxiA

