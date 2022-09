Tiago Ramos revela interesse em Deolane Bezerra: 'Meu estilo'

Tiago Ramos revelou sentir vontade de ficar com Deolane Bezerra, durante um papo com Vini Buttel na madrugada de hoje em "A Fazenda 2022" (RecordTV). O ex-namorado da mãe de Neymar admitiu preferir se relacionar com mulheres mais velhas e elogiou a advogada.

"Se eu falar uma coisa fica entre nós? Fica entre nós? Eu sei que o cara tem que ser pic*, mas a única mulher que eu pegava é a Deolane. Ela é meu estilo de mulher, mais madura", disse.

"E eu a Tati [Zaqui]. Acho a Tati bonita, ela tem sex appeal. Eu já não tenho atração pela Pétala, vejo ela como se fosse minha prima. O meu é difícil, o seu é impossível", admitiu Vini.

Na sequência, Tiago explicou o motivo e contou que sempre gostou de se relacionar com mulheres mais velhas. "Então mano, não é porque ela tem milhões de seguidores, nada disso, mas porque eu gosto mesmo de mulher assim. Eu gosto de mulher mais cheinha", brincou.

"Cara, eu perdi minha virgindade com 15 anos e a mulher de 52. Durou dois minutos. Aconteceu e na semana seguinte ela me procurou de novo, então não foi tão ruim assim, né? Quem será a próxima coroa que eu vou namorar no Brasil?", acrescentou.