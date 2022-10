Thomaz tem atitude drástica ao tentar ingerir vários remédios em A Fazenda

As dificuldades do confinamento e a exaustão do jogo viraram uma reclamação constante em “A Fazenda 14”. Vários peões já tentaram desistir do reality show e até montaram estratégia para cair na roça. Porém, parece que um participante tomou uma atitude mais drástica na noite deste domingo (16).

