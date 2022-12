Record veta 8 ex-peões da final de A Fazenda 14; saiba quais

Os outros quatro participantes que não receberam convite da Record para a etapa final do reality foram os integrantes do Paiol. André Santos, Claudia Baronesa, Créu e Suzi Sassaki.

As peoas Deolane Bezerra e Pétala Barreiros quebraram contratos com a emissora após desistirem do reality, eainda fizeram uma live para expor a Record. Outros dois peões que não participarão das comemorações da edição do reality rural são Shayan Haghbin e Tiago Ramos após serem expulsos do confinamento por comportamentos agressivos.

