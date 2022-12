Record tem confusão generalizada após cancelamento de festa em "A Fazenda"

Os ex-peões de 'A Fazenda 14' que estavam em um hotel confinados para a festa final do reality show causaram uma confusão generalizada nesta segunda-feira (12) após a Record TV informar que o evento está cancelado.

Segundo a Coluna Leo Dias, do Metrópoles, os participantes vão gravar apenas o quadro Lavação de Roupa Suja.

Déborah Albuquerque chegou a gritar no hotel pedindo para o marido , Bruno Salomão, tomar as providências jurídicas cabíveis e os demais peões falavam em pedir indenização porque compraram roupas para participar da festa.

Segundo Leo Dias, um dos motivos do cancelamento foi as tentativas de boicote realizadas pelas integrantes eliminadas do grupo A, como Deolane e Pétala. O outro foi a possibilidade de haver uma pancadaria e até mesmo uma tragédia com os participantes devido às rixas acirradas entre os ex-participantes.

Deolane inclusive chegou a anunciar uma mega festa para o mesmo dia da final do programa, na tentativa de "flopar" o programa, mas mais tarde acabou desistindo do plano para que a sua aliada Bia Miranda, que ainda está na final do programa, não seja prejudicada.