Record exibe justificativa de Deolane ao tocar o sino da 'Fazenda'; vídeo

"Boa tarde, meu povo. Venho aqui comunicá-los que recebi informações médicas sobre a minha mãe, estou desistindo do jogo. Também teve muita baderna essa noite, muitos fogos, não sei o que está acontecendo aí fora e eu não quero trocar a minha paz por dinheiro", disse Deolane olhando para as câmeras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.