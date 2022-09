Pétala reclama da produção de A Fazenda: 'Mandaram eu tomar no c*'

Na madrugada de hoje, Pétala surpreendeu Deolane e Lucas ao afirmar que a produção de "A Fazenda 2022" (RecordTV) a mandou "tomar no c*". Pouco antes do ocorrido, a influenciadora recebeu três chamadas para arrumar o seu microfone.

Na ocasião, o trio estava conversando sobre os deveres do fazendeiro no quarto, quando Pétala saiu rapidamente do ambiente. Neste meio tempo, a produção do reality soltou o terceiro alerta para a influenciadora.

Alguns minutos depois, ela voltou ao quarto e disse para os amigos: "Galera, a produção mandou eu tomar no c*". Logo após a fala, as câmeras do pay-per-view da emissora, o PlayPlus, cortaram o sinal do local — por isso, não foi possível ouvir a explicação ou justificativa da influenciadora. Antes do corte, no entanto, foi possível ver os rostos surpresos de Deolane e Lucas.