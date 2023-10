Nadja vence Prova do Lampião em A Fazenda

Nadja Pessoa é a vencedora da Prova de Fogo de A Fazenda 2023 (Record). A prova foi realizada no domingo (1) e exibida na edição de segunda (2). Além dela, disputaram a prova Alicia X e WL Guimarães. Na terça-feira (3), quando a segunda roça da edição começar a ser montada, Nadja receberá dois poderes: um será revelado no programa ao vivo e o outro foi escolhido pelo público: "Você é quem vetará um dos quatro roceiros da Prova do Fazendeiro".

