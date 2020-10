Mirella chama Raissa de louca e peoas iniciam bate-boca em A Fazenda

Mirella e Raissa protagonizaram uma nova discussão na tarde desta quarta-feira (21) em A Fazenda. Luiza Ambiel e Victória Villarim também se uniram a funkeira na hora do bate boca.



A peoa acusou a vice-miss bumbum de ser falsa e em determinando momento a chamou de louca. "Não me chama de louca! Não me chama de louca!", pediu Raissa gritando enquanto era segurada por Jojo Todynho. Lembrando que a peoa sofre de síndrome de Bordeline.

"Você está errada, para de falar!", gritou Victória para Raissa. "Por que você não salvou a Mirella ontem? Era o nosso combinado!", cobrou Luiza Ambiel.

essa tortura psicológica que fizeram com a raissa foi tão baixa, fiquei com dó real dela #AFazenda12 pic.twitter.com/VplRAzyRgk — vitin (@victorxnitta) October 21, 2020

Amizade feminina acabada

Na formação da roça, Raissa optou por salvar Jakelyne Oliveira e colocou a 'amiga' MC Mirella. A funkeira não gostou e se mostrou decepcionada com a vice-miss bumbum.