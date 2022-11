Lucas descobre 'ao vivo' que namorada apagou fotos do casal

Após ser eliminado em A Fazenda, Lucas Santos descobriu que estava solteiro após sua namorada apagar as fotos do casal. Ele participou do "Cabine de Descompressão" e falou com Lucas Selfie.

"Eu tô por aí agora... E agora sem emprego", brincou o eliminado.

Na publicação, um internauta comentou: "Lucas mandando beijo para a namorada. Mal sabe ele que ela excluiu as fotos do casal de sua página no Instagram".

Logo, Lucas rebateu o boato sobre um possível término: "Ela só tinha uma foto e o perfil dela é privado". "A minha namorada é muito privada com as coisas dela, muito reservada. Duvido muito que tenham acesso ao Instagram dela, que é privado. Mas fica aí o questionamento. Saindo daqui eu descubro", finalizou.