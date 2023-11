Kally e Jaque brigam durante Hora do Faro; vídeo

É fogo no feno Kally e Jaquelline discutem durante #AFazendaÚltimaChance pic.twitter.com/QQl2IEbhm1 — Hora do Faro (@horadofaro) November 26, 2023

No domingo (26), o programa Hora do Faro (RecordTV) fez uma dinâmica com os peões que ainda estão em A Fazenda 2023. Em certo momento do jogo, houve um desentendimento entre Jaquelline e Kally Fonseca.

Kally: "Teve um certo momento, que tivemos uma discussão, e ela [Jaque] não chegou para conversar. Ela chegou pra cima de mim com agressividade, chegou falando palavras que amiga de verdade não fala isso com outra. Foi uma falta de respeito comigo. Passaram-se os dias e ela não chegou pra pedir desculpa. Esperou o momento de uma dinâmica para me pedir desculpas. E eu não senti aquela desculpa de verdade, porque chegaram a se repetir novamente algumas atitudes que soa de uma forma falsa". Jaque: "Da Kally eu só tenho pena. Cada dia que passa eu tenho mais pena da pessoa que ela se tornou. Falso eu acho quando você uma coisa com uma pessoa e ela leva informações pra favorecer. Sendo que eu pedi sigilo, no meu primeiro mandato como fazendeira".