Kally diz que prefere jogar sozinha a se juntar a Lucas; vídeo

Segundo a cantora, ela passou a ver questões de Lucas e Jaquelline que não concordava — e, por isso, precisou tomar uma posição. Kally: "Eu deixei bem claro para a Jaque e para o Lucas que eu não jogo mais com eles. Mas se chegar um momento em que eu precisar defendê-los, eu vou defender." Kally: "Ele [Lucas] não é mais uma pessoa confiável para eu conversar sobre nada, nem para montar estratégia, falar sobre jogo. Ele fica aumentando coisas que não existem. Não tem fidelidade, não tem lealdade." Tonzão: "Você tem que fazer o que o seu coração mandar. Separar o que é o jogo e quem é a pessoa. Tem que se posicionar." Não vou mais me aliar a pessoas que fazem coisas que eu não compactuo e que podem respingar em mim. Prefiro estar só. Kally .

Na madrugada desta quarta-feira (1) em A Fazenda 2023 (Record), Kally conversou com Tonzão e afirmou que não quer mais jogar com o grupo Pôr do Sol.

