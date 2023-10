Jenny vence Prova do Fazendeiro e dedica à filha Bia Miranda; vídeo

Jenny Miranda conquistou o chapéu de Fazendeira nesta quarta-feira (18) em uma prova com Kally Fonseca e Nadja Pessoa. Agora, as peoas enfrentam a roça ao lado de André Gonçalves.

Pelo mal do entretenimento a Jenny ganhou a prova do Fazendeiro #AFazenda #ProvaDoFazendeiro pic.twitter.com/WKOv9pK17E

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.