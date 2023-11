A Fazenda: Henrique Martins é eliminado com 5,64% dos votos

Adriane Galisteu agradeceu a participação de Henrique em A Fazenda 15: "Preciso agradecer muito por você ter participado dessa temporada. Você sabe o que é competir e o quanto esse momento é difícil." O ex-peão discursou: "Esse jogo é uma mistura de sensações, algo único na vida. É um aprendizado, com certeza vou levar para a minha vida." Henrique deixou a sua torcida para Radamés: "Vou torcer com todo o coração por ele."

Jaquelline Grohalski e Lucas Souza foram os mais votados e seguem no jogo. Mais uma vez, as porcentagens dos vencedores da roça não foram divulgadas pela Record.

Henrique Martins foi o sexto eliminado de A Fazenda 2023 (Record). O nadador foi o menos votado pelo público na sétima roça da temporada, com apenas 5,64% dos votos. No reality show rural, os votos são para o favorito ficar no jogo.

