A Fazenda: Cariúcha e Simioni chamam Lucas de 'p*tinha'

Após a formação da segunda roça em A Fazenda, Cariúcha e Simioni chamaram Lucas de "p*tinha".

"O Lucas é uma p*tinha!", disse Simioni sobre o peão. Em seguida, Cariúcha concordou e falou sobre o casamento do peão com a ex-vencedora do reality rural Jojo Todynho.

"Sim, ele é uma p*tinha mesmo. O Lucas fez tudo premeditado para estar aqui na Fazenda. Até o casamento dele [com Jojo Todynho] foi premeditado. Eu sei porque ele me contou no carro, uma vez que a gente estava indo para o Rio de Janeiro."

Em sua fala, a cantora ainda disse que o peão "não vale nada". "Esse Lucas é um cafajeste. Ele é uma p*tinha. Ele fala que quer ir para o quartel mas é mentira, ele quer ser famoso! Só que ele não tem talento, então usa as pessoas."

Cariúcha disse para Simioni, Jenny e Alicia que vai contar tudo o que sabe sobre o militar quando sair do programa. "Vocês vão ficar boquiabertas. Coisa de psicopata! Coisas que ele fez e faz com as pessoas.