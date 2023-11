A Fazenda: Alicia X é eliminada com 4,62% dos votos; vídeo

A ex-peoa desabafou e revelou para quem deixa sua torcida "Essa oportunidade foi incrível, já me sinto merecedora. Gratidão demais!. Amo muito todos do Paiol, temos uma estratégia. Mas para mim a Kally carrega muito uma energia brasileira. Acho que o Brasil gosta dela."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.