A Fazenda 14: Enquete da roça falsa aponta possível favorita do público com vantagem alta

Já no Uol, Babi tem 39,38% dos votos, seguida de Deolane com 34,64%, Pelé 25,98%, e Pétala não é mencionada por ter sido vetada na disputa pelo chapéu de mandachuva.

Na parcial da enquete do Notícias da TV, Bárbara aparece com 66,25% dos votos, indicando uma grande vantagem sob a rival Deolane, que tem 29,29%. Milflows e Pétala têm 3,08% e 2,38%, respectivamente.

A roça falsa é equivalente ao paredão falso do Big Brother Brasil, no qual o público escolhe quem deve ficar alguns dias separado do restante dos participantes e depois retornar ao jogo, os surpreendendo.

A Fazenda 14 tem roça falsa nesta quarta-feira (30) e as enquetes de sites especializados já entregam um favoritismo do público, entre Deolane Bezerra, Barbara Borges, Pelé Milflows e Pétala Barreiros.

