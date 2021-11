Dayane rasga jaqueta de Rico com faca após discussão com peão; veja vídeo

Lá, ela pegou uma faca e se aproximou de roupas penduradas próximas à porta do quarto da sede, e rasgou uma jaqueta de frio. A ex-assistente de palco do Ratinho rapidamente conteve Dayane ao ver o que aconteceu. "Dayane, pode parar! Se você fizer isso, você vai perder a razão. Eu não acho graça", disse ela.

A peoa estava na cozinha com Valentina, quando se levantou e foi até a porta do quarto onde o Rico e os outros peões descansavam. Ela observou se não tinha ninguém saindo e voltou até a cozinha.

