André bate boca com Shay durante formação da roça: 'Mentiroso e covarde'

André continuou. "Por isso, a gente resolveu — eu, Jaquelline e Lucas — abrir e cada um ter o seu voto. Para não se mancomunar com gente mentirosa como vocês do Paiol. Você é mentiroso, rapaz! Estou te desmascarando na frente de todo mundo! Vocês todos são medrosos, covardes. Você é grande e mentiroso!".

André rebateu dizendo que os três integrantes do Paiol — Shay, Cezar Black e Alicia — são "mimados e mentirosos". "Quando recebem votos, ficam se doendo. Você, Shay, é mentiroso porque quem trouxe a ideia foi a Kally e tentaram mexer no voto do Fazendeiro [Lucas]."

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.