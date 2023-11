Alicia revela o que falou sobre filho de Márcia Fu em A Fazenda

"A Márcia disse pra mim que eu sou burra, imprestável, que eu sou só um silicone, que só sirvo para me maquiar. Então nesse momento eu quis dizer 'Márcia, você como atleta, mulher de 54 anos, uma mulher com uma história linda, qual é o exemplo que você quer dar para as pessoas lá fora?'. Falei 'qual é o exemplo que você quer dar para o seu filho?' também.", revelou.

Alicia X revelou, durante a Hora do Faro, neste domingo (26), o que teria dito sobre o filho de Marcia Fu que acabou gerando uma briga entre as duas em A Fazenda.

