Zilu Camargo faz cirurgia de emergência após rejeição de silicone

Zilu Camargo precisou passar por uma cirurgia às pressas no final de 2022 após ter uma rejeição do organismo contra as próteses de silicone que ela tinha há mais de 15 anos.

A ex-mulher de Zezé Di Carmargo revelou que foi internada no dia 29 de dezembro para a retirada das próteses e só retirou o dreno na quarta-feira, 4 de janeiro. Nesta sexta-feira, ela fez uma punção no médico.

Zilu chegou a entrar em quadro de septicemia e falou sobr a situação após o susto. "Comecei a ter muita dor no peito, já tinha me dado essa dor quando tive Covid que queimava os meus seios. Agora tive uma dor horrorosa. Fiz a tomografia, estavam infeccionadas as minhas próteses, tiveram que tirar correndo. Tanto que não tive Ano Novo. Passei o Ano Novo na cama porque tive que fazer uma cirurgia de emergência pela infecção, mas aí aproveitei e retirei as próteses e fiz uma reconstrução das minhas mamas", explicou ela à coluna NaTelinha, do Uol.

Alvo de críticas por suposto excesso de filtro em uma foto publicada nesta semana, a mãe de Wanessa também explicou que na verdade fez uma cirurgia plástica —- ela aproveitou para fazer o procedimento porque precisava tirar uns caroços que apareceram em seu rosto como sequelas de uma bactéria contraída há cinco anos.

"Agora eu estava com caroço de novo, tive que fazer uma correção no queixo. Aí nessa correção aproveitar para fazer tudo o que tinha direito no rosto, ficou ótimo!", disse.

"Tenho passado por dois procedimentos em questão de menos de dois meses e isso me deixou um pouco debilitada, ainda estou roxa, não estou podendo fazer foto direito. Aí as fotos que faço com parceria sou obrigada a por filtro, não sou nem eu que faço, são as pessoas da parceria, que tiram a foto e já me mandam dessa maneira que tenho que postar.", explicou.