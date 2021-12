Zé Neto é diagnosticado com fungo após problema no pulmão

Zé Neto, da dupla com Cristiano, revelou um novo problema de saúde e por conta disso a dupla cancelou os shows até o dia 9 de janeiro. Segundo o perfil do artista no Instagram, o sertanejo foi diagnosticado com monilíase oral, uma espécie de fungo, causado pelo uso de corticóide, medicamento que Zé Neto estava usando para tratar o problema no pulmão. "O cantor já iniciou o novo tratamento e deverá ficar em repouso. Tanto Zé Neto como Cristiano, já estão em casa. Não há necessidade de internação neste caso, segundo atesta o médico particular de Zé Neto", diz o comunicado. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Neto (oficial) (@zenetotoscanooficial)

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.