Zé Neto, da dupla com Cristiano, revela luta contra doença no pulmão

Zé Neto, da dupla com Cristiano, deixou os fãs preocupados ao ser revelado que o artista está em tratamento contra uma doença no pulmão. A assessoria do cantor informou que ele está com “foco de vidro no pulmão”. O caso não é grave, mas pode causar um pouco de falta de ar ao cantar. Ainda segundo a equipe da dupla, o problema pode ser uma “sequela” pós covid-19 e também o consumo de cigarro eletrônico. Zé Neto contraiu o vírus da covid em junho de 2020. Cristiano também testou positivo para a doença em março deste ano e precisou ficar internado. "Foram dias sufocantes, sombrios, angustiantes, mas Deus esteve conosco", declarou Cristiano na época.

