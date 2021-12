João Vicente de Castro dá lição em Ícaro Silva após polêmica sobre BBB

João Vicente de Castro também deu sua opinião sobre Ícaro Silva desdenhar do Big Brother Brasil e das pessoas que escolhem participar do reality da Globo. Ao negar sua ida para o BBB, Ícaro pediu nas redes sociais para ‘respeitar sua história’ e ainda chamou o programa de ‘medíocre’. A declaração do jovem vem sendo detonada nas redes sociais. "Não entendi, não devemos 'respeitar a história' ou a 'trajetória' dos colegas que participaram do BBB? Seriam os ex-bbbs pessoas moralmente menores que nós? Devemos respeitar mais uns que outros? Num país com a cultura absolutamente sucateada e com o desemprego gigante, todos que estão aproveitando as oportunidades tem meu máximo respeito. Aliás, até onde eu tinha entendido, gostar é facultativo, respeitar é obrigatório", disparou João Vicente nesta segunda-feira (21) ao criticar o colega de profissão.

