Zé Neto, dupla com Cristiano, pede desculpas ao relembrar treta com Anitta

Nesta quinta-feira (25), durante sua participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana, Zé Neto esclareceu a polêmica que se envolveu ao falar sobre tatuagem de Anitta. De acordo com ele, o comentário não surgiu do nada, e sim porque enfrentaram problemas antes de começar o show.

O cantor falou que a equipe técnica de Anitta queria os equipamentos da dupla emprestado para realizar um show em João Monlevade, Minas Gerais. Entretanto, o pedido foi feito poucos minutos antes de iniciarem o show, e o produtor da dupla sertaneja não permitiu. "Aí, o que que ela fez? Ela foi lá e tocou com tudo apagado, não acendeu nada, não usou uma lâmpada", contou.

Outras situações deixaram a dupla chateada, como quando uma funcionária da cantora teria sido grossa com a dupla e quando descobriram que o motorista da funkeira falou mal dos dois. Assim, Zé Neto deixou claro seu incomodo com algumas falas da cantora, principalmente as que envolviam política e agropecuária.

Por fim, relatou que não estava bem psicologicamente e enfrentando problemas com bebida quando falou sobre a tatuagem íntima de Anitta, e se desculpou pelo ocorrido.

"Eu peço desculpas aqui, ao vivo, para todo o Brasil. Anitta, não me leve a mal. Por isso, acredito que um dia a gente vai ter a oportunidade de sentar e conversar, e dar risada sobre tudo isso, porque eu não guardo nem dinheiro, quanto mais raiva dos outros. E, espero que você também não, porque eu acho que foi tudo um mal-entendido", completou.