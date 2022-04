Zé Neto detona quem usou velório de Marília Mendonça como 'palco' e revela motivo de não ter ido

Zé Neto, da dupla com Cristiano, criticou a forma com que se portaram no velório de Marília Mendonça alguns artistas que não eram tão próximos da cantora.

Nesta quinta-feira, 28, cinco meses após a morte da artista, o sertanejo comentou o assunto em entrevista a Leo Dias.

"Respeito todo mundo, mas vi que tiveram muitos artistas que não tinham essa proximidade e, no dia [do velório], usaram isso como um palco. Respeito a opinião de todo mundo, mas não achei legal, pessoas que não tinham proximidade nenhuma. Sei quem tinha ligação de verdade com a Marília e estava ali, e sei quem não tinha nada", disse.

Ele também falou que não consegue ir em velórios e contou sobre o processo de luto ao perder a amiga.

"[Quando recebi a notícia] Foi um murro, um baque tão grande que fiquei sem falar durante meia hora. Chorava, minha mulher estava junto, tomei remédio, calmante. Liguei para mais umas três, quatro pessoas perguntando: 'É verdade?'.

"Muita gente tem suas maneiras [de processar o luto], eu não vou no velório de ninguém. Me tranquei no quarto, perdi seis quilos em dois dias, só à base de calmante para dormir. A gente não tem essa facilidade de encarar o negócio. Depois disso, desenvolvemos um quadro de depressão, começamos a fazer terapia", completou.