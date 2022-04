Ex-BBB Emilly sobre ser colocada entre 4 piores campeões do BBB: ‘me machuca'

Emilly Araújo, campeã do BBB17, se pronunciou sobre as críticas que recebeu após a final do Big Brother Brasil 2022, em que passaram a circular vários posts a colocando na lista de “piores campeões da história do big brother”.

“Não queria que me machucasse mas isso me machuca sim!”, escreveu ela no Instagram.

A gaúcha comentou explicando que na época estava com o psicológico abalado com a morte da mãe e por isso não estava em sua melhor versão.