Zé Felipe xinga influencer que insinuou que Virginia engana seguidores com jogos de aposta

O influencer não citou nomes, mas as palavras foram as mesmas usadas por Virginia ao compartilhar o novo carrão da família. Após internautas associarem as críticas de Fernando a dona da Wepink, Zé Felipe saiu em defesa da esposa.

"Toda honra e glória a Deus pelo meu novo carro de 2 milhões de reais que eu conquistei enganando as pessoas", ironizou ele nos stories. "Cuidado, ta bom? Tem muita gente querendo só enriquecer sem pensar no próximo e ainda se apoiando num discurso de que 'Deus que deu' pra te cativar e fazer você cair nessa.. não foi Deus que deu, foram trabalhadores enganados tendo suas", alertou.

