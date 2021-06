Zé Felipe revela que pegou carrapato e não sarna; veja como está o corpo

“Sempre fui para a roça. Com vinte e três anos pego micuim?”, disse indignado. “Passei um sabonete de enxofre, que é a mesma coisa que passar um pedaço de b**** no corpo; Passei aquele shampoo para piolho e tomei dois dias de ivermectina. Ainda vou tomar mais um”, explicou sobre o tratamento contra o parasita.

O cantor Zé Felipe mostrou o corpo cheio de mancha e explicou que não está com sarna. O sertanejo contou que na verdade pegou carrapato do mato.

