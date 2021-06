Samantha Schmutz rebate Juliana Paes após atriz dizer que foi ‘agredida’

Em seguida, Schmutz faz explicou o que não existe “extrema esquerda”, já que a extrema direita está no poder e quem fala em “comunismo” não sabe o que se trata o comunismo e nem o Brasil. Termo usado por Juliana no desabafo.

“Gente, quem não tá falando, não é porque tá em cima do muro. É porque tá do outro lado do muro mesmo, o lado que dá vergonha de tá. Por isso silencia”, escreveu Samantha nos stories.

