Zac Efron reage após saber que Matthew Perry gostaria que ele o interpretasse em filme

"Eu o admirei, aprendi o 'timing' cômico com ele. Quando estávamos filmando '17 Outra Vez' foi surreal para mim olhar para o outro lado e o ver ali, porque aprendi muito com ele e toda a sua vida", disse Efron à revista People.

O ator disse que ficaria honrado com o papel. Ele conheceu Perry no longa "17 Outra Vez", e segundo a revista Variety, o astro de Friends disse que gostaria de ser interpretado por ele.

