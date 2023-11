Priscilla, ex-Alcântara, lança clipe de 'Quer Dançar' com Bonde do Tigrão

Priscilla Alcântara agora é apenas Priscilla, e lançou nesta quinta-feira (9) o single que marca a estreia de sua nova fase artística.

Em parceria com o Bonde do Tigrão, "Quer Dançar" traz o remix do clássico hit do grupo de funk, agora com uma pegada pop. A faixa já estreou com clipe, mostrando também o novo visual da cantora que causou polêmica e rendeu muitas críticas do público evangélico, já que a cantora foi criada no mundo gospel.