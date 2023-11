Yudi Tamashiro comenta nova fase de Priscilla e nega briga: 'oro por você'

Mas a mudança não aconteceu só no nome artístico, a jovem mudou também de visual e surgiu com os cabelos curtinhos e na cor vermelha.

No inicio do mês, Priscilla pegou os fãs de surpresa ao anunciar uma nova fase em sua carreira. A cantora retirou o sobrenome Alcântara e quer ser chamada apenas por Priscilla.

Yudi Tamashiro usou as redes socias para negar os boatos de que chamou Priscilla (ex Alcântara) de "desviada" e outras críticas a nova fase da amiga.

