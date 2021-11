Yasmin Brunet insinua que mortes em show de Travis Scott foram 'sacrifícios' e é detonada

Yasmin Brunet deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (16) ao opinar sobre a tragédia no show de Travis Scott, que deixou 10 mortos, no último fim de semana.

Para a modelo, as mortes "não foram por acaso" e ela ainda fez um alerta para que as pessoas "ouçam as letras das músicas com atenção".

"Cuidado com as músicas que vocês ouvem. Já falei isso mil vezes e não é brincadeira. Essas mortes nesse show não foram por acaso tanto que foi comemorado em um strip club, o mundo é espiritual, o que nós vemos não é nada comparado ao que acontece", escreveu Yasmin em uma série de stories com fotos do local do show.

A esposa de Gabriel Medina compartilhou ainda uma imagem do palco cuja mensagem no telão dizia: "See ya on the other side" (Vejo você do outro lado). "Não tem como ser mais claro que isso. Vocês têm que abrir os olhos porque todos eles estão esfregando na nossa cara. Nem tentam esconder. Vai de vocês pesquisarem e verem o que está acontecendo por toda a parte", pediu.

E acrescentou: "Você consegue perceber que o palco é uma cruz invertida levando para um portal para o inferno. Agora vai de você pesquisarem e se informarem. Abram os olhos está tudo escancarado basta você querer ver. Quando a venda sair dos olhos vocês vão ver em toda parte a realidade".

"Ouçam as letras das músicas com atenção. Pela vibração e frequência das músicas que você ouve e canta, você está chamando isso para a sua vida. A música é espiritual, por isso existem orações e mantras. Repetir a mesma coisa várias vezes se torna realidade. Se você não está feliz com a sua vida preste atenção ao que você está chamando com as músicas. Ficam no seu subconsciente".

A declaração da modelo dividiu opiniões e deixou alguns fãs do rapper irritados.