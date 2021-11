Morre menino de 9 anos pisoteado em show de Travis Scott

Ezra Blount de 9 anos, que ficou em coma induzido após ser pisoteado no festival Astroworld, do rapper Travis Scott, morreu no hospital. A morte foi confirmada neste domingo (14). Com o menino o número de mortes no show sobe para 10.

O evento aconteceu em 5 de novembro no Texas, e as mortes ocorreram quando o público correu em direção a frente do palco. Para a BBC, familiares do menino contaram que ele estava nos ombros do pai, quando a multidão começou a se esmagar.

O pai desmaiou e quando acordou não encontrou mais o filho, a família começou a ligar para os hospitais até que a criança foi localizada. De acordo com a reportagem, os médicos informaram que o cérebro de Ezra estava inchado, e ele teve danos nos pulmões, fígado e rins, além de ter um parada cardíaca a caminho do hospital.

O menino foi colocado em coma induzido na tentativa de que as funções cardíacas e cerebrais voltassem ao normal, mas ele não resistiu e morreu após 5 dias.