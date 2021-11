Yasmin Brunet abre o jogo sobre intrigas com família de Medina: ‘não sei como ele aguenta'

Yasmin Brunet concedeu uma entrevista a Leo Dias, do Metrópoles, neste sábado (13), e falou sobre a briga com a família do marido, Gabriel Medina.

A modelo conta que tudo piorou após os dois se casarem, e que não sabe como o surfista aguenta tudo isso. “O Gabriel é muito forte. Não sei como ele faz isso, mas não deixa coisas externas afetarem o trabalho dele. É muito focado e dedicado.”, disse ela, ao comentar que o marido vive o momento real e evita mexer no celular durante as competições para que não atrapalhe o psicológico.

Yasmin conta que não entende o motivo da família do surfista não gostar dela. Como é sabido, Simone Medina, mãe do surfista, é contra o relacionamento dele com a modelo e até cortou relações com o filho após o casamento. “Difícil de falar [o momento em que tudo começou], porque eu realmente não sei por que não gostam de mim. Até agora não entendi… nem o Gabriel sabe. Mas, depois que casamos, tudo ficou pior e mais evidente.”, disse.

A modelo também desmentiu que eles tenham se casado em segredo: “A gente não casou em sigilo. Casamos no Havaí porque sentimos que era um momento nosso. Já tínhamos avisado que íamos casar, mas acho que ninguém levou a sério (risos). Logo depois da cerimônia, ligamos pra todo mundo para contar! Estávamos vivendo o nosso momento e faríamos uma cerimônia no Brasil também com todos que amamos.”.

Yasmin também falou sobre o machismo no fato de a culparem pela situação do surfista com a família, e revelou que a família Medina não tentou sequer conversar com Gabriel para resolver a situação ao longo deste ano, além de não tê-lo apoiado ou mandado alguma mensagem de apoio durante a final do World Surf League, em que ele se consagrou tricampeão mundial do surfe.

“Infelizmente, não, nem boa sorte, nem parabéns… nada. O ano do Gabriel foi muito intenso. As pessoas não fazem ideia das coisas que ele passou na vida pessoal e ainda competindo um mundial com toda essa pressão. Eu não sei como ele conseguiu, de verdade. Eu teria desistido logo no início. Nunca conheci alguém tão forte como ele. Aconteceram muitas coisas antes das competições que teriam desestabilizado qualquer pessoa”.

Essas questões, no entanto, não atrapalham o relacionamento, garante Yasmin. “Graças a Deus, não [atrapalham]. Conversamos muito e acho que isso é uma das coisas mais importantes em um relacionamento.”.

Por fim, a modelo pontua que Gabriel Medina é o “homem da sua vida” e o casal planeja ter filhos. “É uma vontade muito grande minha! Ter uns 2, 3 filhos e sermos muito felizes. Quando conheci o Gabriel, ele me disse que o sonho pessoal dele era casar e ter filhos. Quem sabe logo realizamos esse sonho?”.