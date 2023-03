Xuxa fala sobre reconciliação com Luiza Brunet após desavenças

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel falou sobre a relação de amizade com a ex-modelo Luiza Brunet, e admitiu que as duas passaram um tempo afastadas por desavenças "bobas".

No Altas Horas deste sábado (11), Xuxa contou que ela e Brunet se conheceram nos anos 1980, quando trabalhavam como modelo.

Brunet destacou que ela e a rainha dos baixinhos quebraram paradigmas por terem vindo de cidades do interior do país e conseguido fazer sucesso em uma área que seguia um padrão que não era necessariamente o delas. "As modelos naquela época tinham um padrão diferente e a gente chegou chegando", afirmou.

Nesse momento, Xuxa relatou que admirava a forma física de Luiza Brunet e que a ex-modelo sempre foi uma pessoa "muito carinhosa" com ela.

"Depois de um tempo a gente teve uma bobeira, uma coisa que fez a gente se separar, e quando a gente se reencontrou uma olhou para a cara da outra e disse assim: 'caramba, que idiotice que a gente fez', porque o que a gente sentia uma pela outra era, sabe aquela irmã que não é de sangue, mas acabou virando de repente até mais do que uma irmã", declarou a apresentadora.

Por fim, Luiza Brunet afirmou que "foi muito bom esse reencontro".

Famosos falaram sobre abusos sofridos

No programa, Xuxa e Brunet também falaram sobre os abusos que elas sofreram no passado. A rainha afirmou que elas duas deram vozes ao tema: Luiza protegendo as mulheres vítimas de violência doméstica, e ela contra o abuso infantil.

"É tão bacana a gente poder dar voz para quem não quer nem pensar sobre isso, quanto mais falar sobre isso", disse Xuxa.

Luiza complementou: "Estamos fazendo nosso papel como cidadãs e é isso que importa."