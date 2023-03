Xuxa diz que passou por cirurgias plásticas sem seu consentimento: ‘me encheu de fibroses'

A apresentadora contou que quando acordou estava com 320ml de peito e havia passado por uma lipoescultura, além de botox no rosto. “Me encheu de fibroses. Até hoje eu tenho essas coisas no meu corpo”, disse Xuxa. “Depois de um tempo, meu peito, de tanto que ela botou, estourou”, acrescentou.

