Xuxa e Marlene Mattos se reencontram depois de 19 anos de rompimento

A conversa provocou lágrimas em parte da equipe (as duas, no entanto, não choraram).

As duas, que formaram uma das parcerias mais bem sucedidas da história da televisão brasileira, foram à Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, para a primeira gravação da série biográfica sobre a vida da Rainha dos Baixinhos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.