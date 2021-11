Liam Payne, ex-One Direction, canta em festa de 15 anos em Goiânia

Liam Payne está no Brasil. A presença do cantor britânico ex-integrante do One Direction surpreendeu os internautas, que colocaram o nome dele nos assuntos mais comentados do Twitter nesta manhã.

simplesmente liam payne cantando one direction no brasil novembro de 2021 pic.twitter.com/EzWTj4ZVKQ — (@hbwrId) November 28, 2021

queria ser rica igual a manina que contratou LIAM PAYNE pra FESTA DE ANIVERSÁRIO pic.twitter.com/jYof2tc5qX — gabi. off (@horanruIes) November 28, 2021

Isso porque Liam veio cantar em uma festa de aniversário 15 anos realizada em Goiânia, com direito a serenata de "You and I" (One Direction) para a debutante. Fãs brasileiros do cantor ficaram chateados pelo fato de ele estar tão perto e não poderem vê-lo ou assistir ao seu show, já que a festa foi privada.A situação também repercutiu em formas de meme, a maioria comentando como deve ter sido caro para trazer o artista super famoso da Inglaterra até o Brasil, outra parte criticando os convidados da festa que não agitaram o show e ficaram parados enquanto ele cantava.

Os fãs brasileiros agora:



Thanks @LiamPayne pic.twitter.com/Q1FRXzIFRa — Promo Liam Payne Brasil (@promoliambr) November 26, 2021

imagina ter dinheiro pra contratar liam payne pra cantar na sua festa chega odeio ser pobre pic.twitter.com/9Z489lkyO0 — vivis. (@vivistommo) November 28, 2021