Xuxa alfineta Bolsonaro após ele ser barrado em jogo do Santos

"Porque estamos em uma pandemia, porque a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a organização mundial da saúde pede e exige a todos no mundo porque quem não faz isso, não segue as regras mundiais é genocida", escreveu Xuxa.

Xuxa Meneghel usou as redes sociais para alfinetar o presidente Jair Bolsonaro após ele dizer que foi barrado ao tentar assistir o jogo do Santos por não estar vacinado contra a covid-19.

