Ximbinha anuncia filiação ao União Brasil

Ximbinha anunciou nas redes sociais sua entrada oficial na vida política. Ex-integrante da banda Calypso e ex-marido da cantora Joelma, o músico revelou ter se filiado ao partido União Brasil.

“É com grande alegria que anuncio minha filiação ao partido União Brasil, e muito lisonjeado pelo convite feito pelo nosso Ministro do Turismo do Brasil, Celso Sabino”, escreveu Ximbinha no Instagram.

A filiação foi formalizada durante um encontro com o ministro no diretório estadual do partido no Pará. O artista comemorou a novidade e demonstrou entusiasmo com a nova fase: “É uma honra e uma felicidade imensa agora fazer parte do Partido União Brasil”.

Apesar do anúncio, Ximbinha não confirmou se pretende disputar algum cargo nas eleições de 2026