Xanddy é diagnosticado com Covid-19

Os shows do Harmonia do Samba foram cancelados após o cantor Xanddy testar positivo para Covid-19. A informação foi divulgada, nesta quarta-feira (29), na rede social do artista. "Com sintomas leves, o artista descobriu a contaminação após realizar teste RT- PCR para cumprir a agenda de shows do fim de ano, que iniciaria amanhã (30). Por este motivo, todas as apresentações do cantor e sua banda Harmonia do Samba, previstas para esse período, serão canceladas/adiadas", afirmou a assessoria. Ainda de acordo com a assessoria da banda, Xanddy concluiu o ciclo de vacinação contra a Covid-19, incluindo a dose de reforço.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.