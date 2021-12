Jornalista da Globonews, Natuza Nery detona Bolsonaro ao vivo: 'presidente não trabalha'

A jornalista da Globonews, Natuza Nery detonou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro diante da tragédia por conta das chuvas na Bahia. Ela rasgou o verbo ao vivo durante o programa ‘Estúdio I’, comandado por Maria Beltrão. Natuza Nery falou pouco, mas falou TUDO

"As pessoas precisam de descanso quando elas trabalham e Bolsonaro NÃO TRABALHA " pic.twitter.com/B6mXoQXQJG — Calcinhas No Box (@CalcinhasNoBox) December 29, 2021 “Enquanto as pessoas estão passando por tudo isso [na Bahia], o presidente está na praia, descansando”, iniciou ela, visivelmente revoltada com a situação. “O mais surpreendente de tudo, é que as pessoas descansam quando elas trabalham, o presidente não trabalha. Trabalho não é o ramo dele! Ele gosta de fazer motociata, de passear de moto aquática e ele acha que tem o direito de descansar e muito me surpreende, que ele consiga dormir, enquanto essas pessoas estão sofrendo”, disparou. Ainda durante o Estúdio I, Natuza Nery citou que essa é, sem dúvidas, a maior tragédia climática da Bahia e que Jair Bolsonaro não se esforça para dar assistência às vítimas do desastre. “O presidente da república não se coça para ir à Bahia dar assistência, por ministro, bispo nessas horas, não vale. Tem que ir o rei mesmo! Esse tabuleiro não é fácil de lidar e ele está descansando, ele tá aglomerando com apoiadores, ele está na praia, porque ele acha que merece esse período de descanso, acha que todo mundo que trabalha merece, mas o presidente não trabalha”, criticou.

