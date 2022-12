William Bonner resgata cachorro abandonado e faz relato emocionante: 'transformação'

Bonner, no entanto, foi sem levá-lo e depois não conseguiu parar de pensar no cachorro, ao ponto de ir buscá-lo de volta. E essa foi a melhor decisão. O jornalista incentivou os demais a fazerem o mesmo com um animal necessitado. Confira:

William Bonner fez um relato emocionante sobre o resgate de um cachorro da rua. O âncora do Jornal Nacional contou ao podcast Bichos na Escuta, com Giuliana Giradi, que viu o animalzinho abandonado e mandou a foto para a esposa Natasha Dantas, que prontamente pediu que ele o levasse para casa.

