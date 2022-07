Will Smith quebra silêncio sobre tapa em Chris Rock no Oscar

Will Smith falou pela primeira vez sobre o tapa que deu em Chris Rock durante a premiação do Oscar 2022. O ator publicou um vídeo nesta sexta-feira (29).

Na mensagem, Will diz que entrou em contato com o comediante para pedir desculpas, mas ele disse não estar pronto para fazer sobre o assunto com o marido de Jada Pinkett.

"Quero falar para você, Chris, eu te peço desculpas. Meu comportamento foi inaceitável e eu estou aqui para falar quando você estiver pronto", disse.

Sobre o episódio da agressão, o ator relatou que passou e meses pensando no ocorrido. "Posso dizer que não há nenhuma parte de mim que pensa que aquele foi o jeito certo de me comportar naquele momento (…) "Não tem nenhuma parte de mim que pensa que aquele foi a melhor maneira para lidar com um sentimento de desrespeito ou insultos”.

Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock após o comediante fazer uma piada com a esposa do ator que sofre de alopecia.