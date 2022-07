Gracyanne Barbosa se enfurece após ordem de despejo: 'Minha sogra ligou desesperada'

Gracyanne Barbosa relatou momentos de desespero ao descobrir que ela e Belo teriam recebido uma ordem de despejo do imóvel do casal no Rio de Janeiro.

“Saem escrevendo sem pensar que existe a mãe dele, a minha mãe, os filhos, a neta. Minha sogra me ligou chorando e perguntando: ‘Para onde vocês vão?’. Sendo que o processo é de São Paulo, de um imóvel que nem moramos, de uma empresa que nem no nome do Belo está. Falta empatia no ser humano”, disse a musa fitness ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

“Usam o nome do Belo porque vende. Vende pro bem e para o mal. Infelizmente o Belo não fala, prefere sofrer quieto, mas eu não guardo, tudo tem limite”, detonou.

Após a repercussão, o advogado do casal enviou um comunicado a imprensa informando que o imóvel repercutido na mídia era na verdade o de São Paulo e não onde o casal reside.

“No processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, estão em discussão valores devidos pela empresa Central de Shows de Eventos Ltda. pela locação de um imóvel no bairro Planalto Paulista, em São Paulo. E não no Rio, onde Belo e Gracyanne residem hoje”.