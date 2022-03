Will Smith ganha Oscar de 'melhor ator' após dar tapa em Chris Rock

Will Smich revelou ter sido aconselhado pelo amigo Denzel Washington durante o intervalo. "Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o Diabo te procurará". Ao final de seu discurso emocionado, o ator encerrou: "Obrigado. Espero que a Academia me convide de volta.".

Durante seu discurso, o ator chorou e pediu desculpas à Academia por causa do episódio. "Richard Williams era um defensor feroz de sua família", disse. "Neste momento da minha vida, estou impressionado com o que Deus está me chamando para fazer e estar neste mundo." "Quero pedir desculpas a Academia. Eu quero pedir desculpas aos meus colegas indicados", continuou. "A arte imita a vida. Eu pareço o pai maluco, assim como Richard Williams. Mas o amor vai fazer você fazer coisas malucas.".

Um pouco do discurso do Will Smith agora no Oscar como melhor ator #Oscars pic.twitter.com/TjP1JdlIXy

