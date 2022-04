Will Smith deveria devolver Oscar para restaurar honra do prêmio, sugere ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para o ator Harry Lenix, que estrelou filmes como "Ray" e "Homem de Aço", Will Smith deveria devolver o Oscar recebido por "King Richard: Criando Campeãs" para restaurar a honra do prêmio após o tapa que deu em Chris Rock durante a última cerimônia.

A posição foi defendida em artigo à revista americana Variety, em artigo publicado neste sábado (9). Smith já foi banido do Oscar pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por dez anos na última sexta-feira (8), e antes ele mesmo já tinha renunciado voluntariamente a seu status como membro. Mas Lenix achou pouco, e chamou a decisão da Academia de apenas um "intervalo prolongado para um valentão de parquinho". "É uma penalidade ineficaz que revela a superficialidade da moral de Hollywood", escreveu.

Nisso, ele sugere até como Smith deveria buscar restaurar a honra do prêmio, recusando a estatueta e declarando que "por respeito aos 94 anos de honra conferidos a este prêmio, não me sinto em sã consciência digno de ser seu guardião."

Lenix ainda se diz chocado com o discurso que Smith deu ao receber o prêmio, citando a influência de Deus para justificar "uma catástrofe de ética". "É um insulto à honra de Deus atribuir-lhe qualquer parte no episódio espalhafatoso. Argumentar que alguma força determinista estava em jogo é negar o triste fato de que o caso foi puramente humano".

A agressão, transmitida ao vivo para todo o mundo, aconteceu depois que Chris Rock fez uma piada com a calvície da mulher de Will Smith, Jada Pinkett Smith, provocada por uma doença autoimune. A atitude dividiu a opinião das celebridades e da indústria cinematográfica.

O produtor do Oscar, Will Packer, disse em entrevista ao programa Good Morning America, pouco após a cerimônia, que oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles estavam prontos para prender o ator caso o comediante tivesse apresentado uma queixa naquela noite.

Will Smith é membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desde 2001 e, entre as punições que foram cogitadas, segundo fontes próximas à entidade, estava uma multa ou processo judicial por manchar a marca do Oscar.